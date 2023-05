Published: 15 May 2023 11 PM Updated: 15 May 2023 11 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

விஷவாயு தாக்கி பலியான கூலித்தொழிலாளிகள்! - புழல் அருகே சோகம்... என்ன நடந்தது?

சென்னை அருகே கழிவுநீர்த் தொட்டியைச் சுத்தம் செய்தபோது, விஷவாயு தாக்கி இருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.