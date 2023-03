Published: Just Now Updated: Just Now

பொள்ளாச்சி: வீட்டில் ஃபிரிட்ஜ் வெடித்து விபத்து? - போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட இருவர் உயிரிழப்பு!

கோவை பொள்ளாச்சி அருகே ஃபிரிட்ஜ் வெடித்ததில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட இருவர் உயிரிழந்தனர்.

News விபத்து