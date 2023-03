Published: 03 Mar 2023 7 AM Updated: 03 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

குஜராத் டு மும்பை: ஷாருக்கானை மிக அருகில் பார்க்க, சுவர் ஏறி குதித்த ரசிகர்கள் - இருவர் கைது!

நடிகர் ஷாருக்கான் வீட்டிற்குள் அதிகாலையில் அத்துமீறி நுழைந்த இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

News ஷாருக்கான் வீட்டிற்கு அருகில் ரசிகர்கள்