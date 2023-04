Published: Just Now Updated: Just Now

கடலூர் மாநகராட்சி: கட்டுமான வரைபட அனுமதி பெறுவதற்கு லஞ்சம்; மேயரின் உதவியாளர் உட்பட இருவர் கைது!

கடலூர் மாநகராட்சியில், திட்ட அனுமதிக்காக ரூ.20,000 லஞ்சம் வாங்கியதாக மாநகராட்சி மேயரின் உதவியாளரும், தனியார் கட்டுமான நிறுவன உரிமையாளரும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

News கடலூர் மாநகராட்சி

