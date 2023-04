Published: 16 Apr 2023 7 AM Updated: 16 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

சிவகாசி: பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து; இருவர் பலி... இருவர் படுகாயம்! - சோகத்தில் மக்கள்

சிவகாசி அருகே பட்டாசு தொழிற்சாலையில் உராய்வின்‌ காரணமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் இரண்டு தொழிலாளர்கள் பலியானார்கள்.

News சிவகாசி : வெடி விபத்து