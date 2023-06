Published: 18 Jun 2023 8 AM Updated: 18 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

டாஸ்மாக் கடையில் மது குடித்த 2 பேர் உயிரிழப்பு; போலீஸ் விசாரணை... திருச்சியில் பரபரப்பு!

தச்சங்குறிச்சி டாஸ்மாக் கடையில் மது குடித்த இருவர் ஒரே நாளில் உயிரிழந்த சம்பவம் தீயாய்ப் பரவ, பெரும் பரபரப்பு உண்டானது.

News உயிரிழந்த முனியாண்டி - சிவக்குமார்