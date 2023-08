Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: விமானத்தில் வந்து தங்க நகைகளைத் திருடிய கும்பல் - சிக்கியது எப்படி?

மும்பையிலிருந்து தமிழகத்துக்கு விமானத்தில் வந்து தங்க நகைகளை நூதன முறையில் திருடிய கும்பலை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

News கைது