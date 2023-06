Published: 11 Jun 2023 8 AM Updated: 11 Jun 2023 8 AM

விழுப்புரம்: வழிமறித்து வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட ரௌடிகள்; முன்விரோதம் காரணமா? - விசாரிக்கும் போலீஸ்!

புதுவையைச் சேர்ந்த இரண்டு ரௌடிகள், பட்டப்பகலில் ஓட ஓட வெட்டிப் படுகொலைசெய்யப்பட்ட சம்பவம், வானூர்ப் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கொலை