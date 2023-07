Published: Just Now Updated: Just Now

பொள்ளாச்சி: காலையில் செயின் பறிப்பு... இரவில் விபத்தில் உயிரிழந்த இளைஞர்கள்!

கோவை பொள்ளாச்சியில் காலையில் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டு தப்பிய இளைஞர்கள், இரவில் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தனர்.

News விபத்து நடந்த இடம்