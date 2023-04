Published: 05 Apr 2023 7 AM Updated: 05 Apr 2023 7 AM

`5 ஆண்டுகளுக்கு வாகனங்களையே தொடக்கூடாது' - 44 வயது நபருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கான காரணமென்ன?

இங்கிலாந்து நீதிமன்றம், பால் ப்ரீஸ்ட்லி எனும் 44 வயது நபருக்கு, இனி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வாகனங்களையே தொடக்கூடாது என தண்டனை விதித்திருக்கிறது.

