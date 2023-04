Published: 06 Apr 2023 11 AM Updated: 06 Apr 2023 11 AM

முடியைச் சிறியதாக வெட்டியதால் வருத்தம்; 16-வது மாடியிலிருந்து குதித்து சிறுவன் தற்கொலை

முடியை மிகவும் சிறியதாக வெட்டியதால், அதிருப்தியில் இருந்த 13 வயது சிறுவன் 16-வது மாடியிலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார் எனக் கூறப்படுகிறது.

