உ.பி: குறுக்கே நின்ற கார்; ஆம்புலன்ஸில் உயிரைவிட்ட நோயாளி - பாஜக பிரமுகரைச் சாடும் உறவினர்கள்

பா.ஜ.க நிர்வாகியான உமேஷ் மிஸ்ரா தன்னுடைய காரை சாலையில் நிறுத்திவிட்டு வெளியே சென்றுவிட்டார். 30 நிமிடங்களுக்கும் மேல் ஆம்புலன்ஸால் நகர கூட முடியவில்லை.

