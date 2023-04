Published: 26 Apr 2023 9 AM Updated: 26 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

உ.பி: காதலியின் தந்தை செல்போனிலிருந்து முதலமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த காதலன்! - நடந்தது என்ன?

ஏப்ரல் 23-ம் தேதி அன்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் 112 என்ற காவல்துறை எண்ணுக்கு, `யோகி ஆதித்யநாத்தை நான் சீக்கிரம் கொன்றுவிடுவேன்' என ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கிறது.

News யோகி ஆதித்யநாத்

Share