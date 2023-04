Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்கா: சிறைக் கைதியை உயிருடன் தின்றனவா மூட்டைப் பூச்சிகள்? - அதிர்ச்சியைக் கிளப்பிய மரண விவகாரம்

தாம்சனின் வழக்கறிஞர், ``மூட்டைப் பூச்சிகள் அவரைத் உயிருடன் தின்றதால்தான், அவர் இறந்துவிட்டார்" எனக் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.

