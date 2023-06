Published: Just Now Updated: Just Now

`கோமாளி'யாக நடமாடி வந்த வரிச்சியூரான்; கொலை வழக்கில் தூக்கிய ஐ.ஜி அஸ்ரா கார்க்!

தன்னுடைய தந்தையைக் கொலைசெய்தவரை 18 வயதிலயே கொலைசெய்துவிட்டு சிறைக்குச் சென்ற செல்வம், சிறையிலிருந்து வெளியே வந்ததும் `வரிச்சியூர்' செல்வமாக போலீஸ் ரெக்கார்டுகளில் தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கொண்டார்.

