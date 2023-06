Published: Just Now Updated: Just Now

வரிச்சூர் செல்வத்தைச் சுற்றிவளைத்துக் கைதுசெய்த போலீஸ் - கொலை வழக்கில் நடவடிக்கை!

விருதுநகரைச் சேர்ந்த இளைஞர் மாயமான வழக்கில் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வரிச்சூர் செல்வத்தைக் காவல்துறையினர் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

