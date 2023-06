Published: Just Now Updated: Just Now

‘வழக்கறிஞர் என அலப்பறை’ - 6 பிரிவுகளில் கைதுசெய்யப்பட்ட வேலூர் ரௌடியின் காதல் மனைவி!

பிரபல ரௌடி ஜானியின் காதல் மனைவி ஷாலினி, 6 பிரிவுகளின்கீழ் அதிரடியாக கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News ஜானி - ஷாலினி