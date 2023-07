Published: 02 Jul 2023 8 AM Updated: 02 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

வேங்கைவயல் விவகாரம்; டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு, 8 பேர் மீண்டும் மறுப்பு; ஒத்திவைக்கப்பட்ட வழக்கு விசாரணை!

``குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிக்காமல், பாதிக்கப்பட்ட எங்களையே, பரிசோதனை என்ற பெயரில் இந்த வழக்கில் சிக்க வைக்க முயல்கின்றனர்." - டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு மறுப்பு தெரிவித்தவர்கள்.

News வேங்கைவயல்