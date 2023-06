Published: 30 Jun 2023 7 AM Updated: 30 Jun 2023 7 AM

நாமக்கல்: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை; எஸ்.ஐ வீட்டில் சிக்கிய ஆவணங்கள்?!

நாமக்கல் நகர காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் வீட்டில் நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனையில், கணக்கில் வராத பணமும், முக்கிய ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

News பூபதி (எஸ்.ஐ)