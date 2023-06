Published: 23 Jun 2023 9 AM Updated: 23 Jun 2023 9 AM

கரூர்: தொடர் டூ வீலர் திருட்டு; கண்டுகொள்ளாத போலீஸ்? - சிறார்களைப் பொறிவைத்துப் பிடித்த ஊர்மக்கள்!

குள்ளம்பட்டி கிராமத்திலுள்ள கோயில் உண்டியல் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு திருடுபோனது. அதைத் தொடர்ந்து, கிராமத்தில் வீடுகளின் முன்பு நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த இரு சக்கர வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து காணாமல்போயின.

