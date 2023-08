Published: 14 Aug 2023 8 AM Updated: 14 Aug 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

நாங்குநேரி பகுதியில் தொடரும் கொலைகள்... பதறும் மக்கள் - பஞ்சாயத்து கவுன்சிலரை கொன்ற மர்ம கும்பல்!

நாங்குநேரி பள்ளி மாணவன் வெட்டப்பட்ட சம்பவத்தின் பதற்றம் தணியும் முன்பாகவே அந்தப் பகுதியில் அடுத்தடுத்து வன்முறைகள் நடப்பதால் அங்கு அதிரடியான காவல்துறை அதிகாரிகளை பணியில் அமர்த்தி அமைதியை நிலைநாட்ட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிறார்கள்.

