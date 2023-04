Published: 24 Apr 2023 7 AM Updated: 24 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

திருச்சுழி: டாஸ்மாக் ஊழியர்களை தாக்கி ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை - சிசிடிவி காட்சி அடிப்படையில் விசாரணை!

திருச்சுழி அருகே டாஸ்மாக் மதுக்கடை ஊழியர்களை தாக்கி ரூ.5 லட்சம் படத்தை கொள்ளைக் கும்பல் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News கொள்ளை சம்பவம்

Share