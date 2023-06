Published: 29 Jun 2023 7 AM Updated: 29 Jun 2023 7 AM

ரூ.3.20 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளை; நகைக்கடையில் கைவரிசைக் காட்டிய வாட்ச்மேன்- என்ன நடந்தது?

மும்பையில் வாட்ச்மேன் ஒருவர் தான் பணியாற்றிய நகைக்கடையில் கேஸ் கட்டரை பயன்படுத்தி ரூ.3.20 கோடி மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்திருக்கிறார்.

News சித்தரிப்பு படம்