Published: Just Now Updated: Just Now

​`எங்க ஆட்சியில மூட்டை மூட்டையா அரிசி, பருப்பு தூக்குனோம்!' - ரேஷன் கடையில் திமுக பிரமுகர் `அடாவடி'

மேனகா நேற்று தனது பணியை செய்து கொண்டிருந்தபோது அந்தப் பகுதியின் தி​.​மு​.​க அவைத்தலைவர் அமீர் பாட்ஷா என்பவர், மேனகாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்​. அது தொடர்பான வீடியோ வேகமாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

News திமுக பிரமுகர்

Share