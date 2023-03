Published: 27 Mar 2023 9 AM Updated: 27 Mar 2023 9 AM

Published: Yesterday at 9 AM Updated: Yesterday at 9 AM

`சித்துமூஸ்வாலாவுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான்’ - சல்மான் கானுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த வாலிபர் கைது

நடிகர் சல்மான் கானுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த வாலிபர் ராஜஸ்தானில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News சல்மான் கான்