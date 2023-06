Published: 15 Jun 2023 6 AM Updated: 15 Jun 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

திருச்சி: ``தண்டவாளத்தில் டயரை வீசியது ஏன்?" - கைதானவர்கள் சொன்னது என்ன?!

``தண்டவாளத்திற்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டால் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.”

News ரயில் தண்டவாளத்தில் கிடந்த டயர்