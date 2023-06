Published: Just Now Updated: Just Now

திருமணம் மீறிய உறவு; கூலிப்படையை ஏவி காதல் கணவனைக் கொலைசெய்ய முயன்ற மனைவி!

தூத்துக்குடியில் திருமணம் மீறிய உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த காதல் கணவனைக் கூலிப்படையை வைத்துக் கொலைசெய்ய முயன்ற மனைவியை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News சங்கரலிங்கபுரம் காவல் நிலையம்