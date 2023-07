Published: 24 Jul 2023 10 AM Updated: 24 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

முதல் மனைவியின் ரீல்ஸைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த கணவர் - பிறப்புறுப்பை அறுத்த 2-வது மனைவி

முதல் மனைவியின் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த கணவர், மனைவியின் ஆத்திர செயலால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவருகிறார்.

