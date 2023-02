Published: 26 Feb 2023 11 AM Updated: 26 Feb 2023 11 AM

திருமணநாளை மறந்த கணவன்; கோபத்தில் பெற்றோர், சகோதரனை அழைத்து வந்து அடித்து உதைத்த மனைவி!

மும்பையில் திருமணநாளை மறந்த கணவனை, மனைவி தன் குடும்பத்தினரை அழைத்து வந்து அடித்து உதைத்திருக்கிறார்.

News திருமணம்