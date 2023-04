Published: 07 Apr 2023 10 AM Updated: 07 Apr 2023 10 AM

திருமணம் மீறிய உறவு: கணவனைக் கொன்று, உப்பு போட்டு கழிவறையில் புதைத்த மனைவி - `பகீர்' சம்பவம்

மேற்கு வங்கத்தில் காதலனுடன் சேர்ந்து கொண்டு கணவனை கொலைசெய்து உப்புப்போட்டு புதைத்த மனைவி கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News கொலை