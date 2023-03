Published: 04 Mar 2023 9 AM Updated: 04 Mar 2023 9 AM

மனைவியின் திருமணம் தாண்டிய உறவு; குழந்தைகளுடன் தற்கொலை - ஒரே சிதையில் 7 உடல்கள் எரிக்கப்பட்ட சோகம்

மனைவியின் திருமணம் தாண்டிய உறவால் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 7 பேர் கால்வாயில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.

