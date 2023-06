Published: Just Now Updated: Just Now

மும்பை: தமிழக தொழிலதிபரிடம் மோசடி; சுங்க அதிகாரியாக நடித்து ரூ.26 லட்சத்தை அபகரித்தப் பெண் கைது!

மும்பை விமான நிலையத்தில் சுங்க அதிகாரியாக நடித்து தமிழகத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபரிடம் ரூ.26 லட்சத்தை அபகரித்த பெண் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News கைதான சல்மா