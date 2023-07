Published: Just Now Updated: Just Now

சொகுசு கார் விற்பனை... வாட்ஸ்அப் தகவலை நம்பி ரூ.24 லட்சத்தை இழந்த பெண் - சிக்கிய இருவர்!

திருப்பூரில் சொகுசு கார் விற்பனை செய்வதாக வந்த வாட்ஸ்அப் தகவலை நம்பி ரூ.24 லட்சம் பணம் செலுத்திய பெண்ணிடம் மோசடி செய்த இருவரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

