ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே மின்னல் தாக்கியதில்‌ பெண் பலி - 5 பேர் படுகாயம்!

விருதுநகர்‌ மாவட்டத்தில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதில் மின்னல் தாக்கியதில் பெண் ஒருவர் பலியானார். 5 பேர்‌ காயமடைந்தனர்.

News பொன்னுத்தாய்

