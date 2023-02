Published: Just Now Updated: Just Now

தங்கையை மணக்க விரும்பிய மனைவி; ஓகே சொன்ன கணவர்! - என்ன நடந்தது?

பெண் ஒருவர் தன்னுடைய கணவர் சம்மதத்துடன் அவரின் சகோதரியை திருமணம் செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News திருமணம் ( சித்திரிப்புப் படம் )