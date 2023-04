Published: Just Now Updated: Just Now

மன அழுத்தம்; சென்னை விமான நிலைய 4வது மாடியில் இருந்து குதித்து பெண் தற்கொலை!

``என்ன பிரச்சனை என்றே தெரியவில்லை. ரொம்ப இறுக்கமாவே அவர் இருந்துள்ளார். மருத்துவரிடம் சிகிச்சை எடுத்து வந்தால் எடுத்து வந்தால் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்தோம்..." - உறவினர்கள்.

