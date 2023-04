Published: 25 Apr 2023 10 AM Updated: 25 Apr 2023 10 AM

ஏமாற்றிய முன்னாள் காதலன்: ஆண் வேடத்தில் சென்று திருமணத்தில் ஆசிட் வீசிய பெண் - சிக்கியது எப்படி?

முன்னாள் காதலனின் திருமணத்தில் ஆண் வேடத்தில் சென்று ஆசிட் வீசிய பெண் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

