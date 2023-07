Published: 20 Jul 2023 6 AM Updated: 20 Jul 2023 6 AM

நிர்வாணமாக்கி ஊர்வலம்; கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! - `குக்கி' இனப் பெண்களுக்கு நேர்ந்த `கொடூரம்'

கடந்த மே மாதம் 4-ம் தேதி குக்கி பழங்குடியினப் பெண்கள் இருவர் சாலையில் நிர்வாணமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம், பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

