Published: 24 Apr 2023 11 AM Updated: 24 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

"செருப்பால் அடித்ததை வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாது” - பழங்குடி பெண்கள் வேதனை; திமுக பிரமுகர் கைது!

``தெருக்களில் கிடப்பதை பொறுக்கி அதை பழைய இரும்பு கடையில் போட்டு அதில் கிடைக்கும் பணத்தில் அரிசி, காய்கறி வாங்கி சென்று மாலை சோறாக்கி சாப்பிடுவோம்.''- பழங்குடியினப் பெண்கள்

News தி.மு.க பிரமுகர் சுவாமிநாதன்

Share