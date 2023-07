Published: 27 Jul 2023 9 AM Updated: 27 Jul 2023 9 AM

`திருடல, பொய் சொல்லல; ஆன்லைனில் ரூ.5,000 கடன் வாங்கினேன்’ - மிரட்டிய நிறுவனம்; உயிரை மாய்த்த இளைஞர்

``நான் திருடவில்லை, பொய் சொல்லவில்லை. ஆன்லைனில் ரூ.5,000 கடன் வாங்கினேன். அதை 20,000 வரை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டேன். மேலும், பணம் கேட்கும் அவர்கள் நான் நிர்வாணமாக இருக்கும் போட்டோவை அனுப்பி மிரட்டியதால் தற்கொலை செய்துகொள்கிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

News தாற்கொலை செய்து கொண்ட ராஜேஷ்