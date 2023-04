Published: Just Now Updated: Just Now

விருதுநகர்: இரு மகள்களைக் கொன்றுவிட்டு, தற்கொலை செய்துகொண்ட தாய்! - குடும்பத் தகராறில் விபரீத முடிவு

விருதுநகர் அருகே, குடும்பச் சண்டையில் மனவிரக்தியடைந்த இளம்பெண், தன்னுடைய இரு மகள்களை கழுத்தை நெரித்துக் கொலைசெய்துவிட்டு தானும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

News விருதுநகர்