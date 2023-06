Published: 06 Jun 2023 7 AM Updated: 06 Jun 2023 7 AM

திருச்சி: `வாட்ஸ்அப்பில் செக்ஸ் டார்ச்சர்; ஆசைக்கு இணைங்க மிரட்டல்’ - இன்ஸ்பெக்டர் மீது பெண் புகார்

``இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமாரின் இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர் குறித்து தமிழக காவல்துறை, திருச்சி மாநகர காவல்துறை ஆணையருக்கு ஏப்ரல் 27-ம் தேதி ஆன்லைனில் புகாரளித்தேன்.” - புகாரளித்த பெண்

