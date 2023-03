Published: 19 Mar 2023 8 AM Updated: 19 Mar 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு; மாணவியைக் கொலைசெய்துவிட்டு, உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட இளைஞர்!

காதலி தனக்குக் கிடைக்காத ஆத்திரத்தில், அவரைக் கொலைசெய்துவிட்டு, துரைக்கண்ணுவும் தூக்குப்போட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டது போலீஸார் விசாரணையில் தெரியவந்திருக்கிறது.

News துரைக்கண்ணு, பவித்ரா