Published: Just Now Updated: Just Now

வாலிபால் கம்பத்தில் தூக்கில் தொங்கிய இளைஞர் உடல்; சந்தேகிக்கும் உறவினர்கள் - விசாரணையில் போலீஸ்!

செஞ்சி அருகே வாலிபால் கம்பத்தில் தூக்கில் தொங்கியபடி இளைஞர் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இளைஞரின் உடல்

Share