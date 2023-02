Published: Just Now Updated: Just Now

கபடி போட்டியின்போது திடீர் மாரடைப்பு; மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்த இளைஞர்!

கபடி போட்டியில் பங்கேற்ற 26 வயதான இளைஞர், திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

