Published: 11 Jun 2023 8 AM Updated: 11 Jun 2023 8 AM

'நாம் சேர்ந்து எடுத்த போட்டோஸை டெலிட் செய்யலாம் வா...' - காதலியை வெட்டிவிட்டு ரயிலில் பாய்ந்த இளைஞர்

தான் காதலித்தப் பெண்ணைக் கொலைசெய்யும் நோக்கில் சரமாரியாக வெட்டிய இளைஞர், ரயிலில் பாய்ந்து தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

News காதலியை வெட்டிவிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட பெர்ஜின் ஜோஸ்வா