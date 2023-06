Published: Just Now Updated: Just Now

செங்கோட்டை: நகராட்சி அலுவலக வாசலில் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட இளைஞர்! - தீவிர விசாரணையில் போலீஸ்

ராஜேஷ் பைக்கில் அமர்ந்திருந்த சமயத்தில் பின் பக்கமாக வந்த இருவர், தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து ராஜேஷைக் கொடூரமாக வெட்டியிருக்கின்றனர்.

News கொலைசெய்யப்பட்ட ராஜேஷ்