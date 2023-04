Published: 30 Apr 2023 8 AM Updated: 30 Apr 2023 8 AM

‘என் பொண்டாட்டியைக் கொன்னுட்டேன் சார்!’ - அரிவாளுடன் காவல் நிலையத்துக்கு வந்த நபரால் பரபரப்பு!

‘வீட்ல ஒரு சின்னப் பிரச்னை சார். கோபத்துல என் பொண்டாட்டியை இந்த அரிவாளால வெட்டிக் கொன்னுட்டேன்’ என போலீஸாரிடம் சரணடைந்திருக்கிறார்.

News அமர்நாத்

