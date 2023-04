Published: 03 Apr 2023 9 AM Updated: 03 Apr 2023 9 AM

மும்பை: பைக்கின் முன்பும், பின்பும் இளம்பெண்கள்... சாலையில் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபர் கைது!

மும்பையில் இரு சக்கர வாகனத்தில் இரண்டு பெண்களை வைத்துக்கொண்டு நடுரோட்டில் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

