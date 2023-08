Published: Just Now Updated: Just Now

யூடியூப் பார்த்து பெட்ரோல் வெடிகுண்டு தயார் செய்த மூவர் கைது; ஒத்திகை வீடியோ வெளியானதால் சிக்கினர்!

பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீசி வெடிக்கச் செய்து ஆக்ரோஷமாக ஆடும் வீடியோவை, இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு மக்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்திய மூவர் கைதுசெய்யப்பட்டனர். மேலும் ஒரு சிறுவனை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News காவல் நிலையம்